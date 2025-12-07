l’episodio “The Summer, The Beach, Youth and Ghosts” di Sailor Moon: un approfondimento su un classico inaspettato. Nel vasto panorama delle oltre 200 puntate dell’anime originale di Sailor Moon, alcuni episodi hanno lasciato un segno profondo grazie alle loro atmosfere e tematiche affrontate. Tra questi, spicca il ventesimo episodio della prima stagione, conosciuto come “The Summer, The Beach, Youth and Ghosts”. Questo episodio, spesso considerato un semplice filler estivo, si rivela invece un racconto di grande intensità, capace di sorprendere per la sua profondità emotiva e per il suo tono quasi gotico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Episodio più sottovalutato di sailor moon e il più inquietante della serie