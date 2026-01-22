Sagre festival falò e mercatini | cosa fare a Milano e in Lombardia dal 23 al 25 gennaio 2026

Il weekend dal 23 al 25 gennaio 2026 in Lombardia offre diverse occasioni di incontro e scoperta, tra sagre, festival, fiere e tradizioni locali. Un calendario ricco di eventi pensati per chi desidera vivere il territorio, riscoprire le tradizioni e partecipare a momenti autentici di cultura e convivialità. Ecco le principali iniziative in programma a Milano e nelle altre zone della regione.

Milano, 22 gennaio 2026 – Il weekend dal 23 al 25 gennaio in Lombardia propone un calendario fitto di eventi tra gusto, tradizione e cultura. Tornano le sagre dedicate ai sapori dell’inverno, dalla CazoeulaCassoeula alla Sagra della Cotoletta a Legnano, passando per la festa degli agrumi a Milano, mentre nei paesi si rinnovano i falò rituali e i mercatini con prodotti del territorio e specialità a km zero. Chi cerca esperienze outdoor può assistere alla finale del World Ice Art Championship, inserita nel programma delle Olimpiadi Culturali Milano Cortina 2026, con scultori internazionali che trasformano il ghiaccio in opere d’arte a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

