Sagre mercatini e piste di pattinaggio a Milano e in Lombardia | cosa fare nel weekend del 26 27 e 28 dicembre 2025

Milano, 26 dicembre 2025 - Il weekend dopo Natale mantiene intatto il clima delle feste. Santo Stefano e i giorni a seguire permettono di assaporare gli ultimi momenti natalizi con ritmi più distesi, lontani dalla corsa dei giorni precedenti. Molti mercatini proseguono anche oltre il 25 dicembre, consentendo di vivere l’atmosfera in modo più tranquillo. Le piste di pattinaggio si confermano uno degli appuntamenti più amati delle festività, ideali per famiglie e gruppi di amici. Dai musei aperti a Milano alle luci di Como, dagli eventi per i più piccoli alla montagna con le gare di Super G, fino alle tradizioni enogastronomiche della Valle Camonica: una selezione di idee per il weekend dal 26 al 28 dicembre 2025, molte anche all’aperto, complice il bel tempo diffuso in tutta la regione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sagre, mercatini e piste di pattinaggio a Milano e in Lombardia: cosa fare nel weekend del 26, 27 e 28 dicembre 2025 Leggi anche: Sagre, mercatini e fiere in Lombardia: cosa fare nel weekend del 28, 29 e 30 novembre 2025 Leggi anche: Mercatini di Natale, sagre e piste di pattinaggio: cosa fare a Brescia nel weekend Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mercatini di Natale, Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 18 al 21 dicembre 2025; Eventi Domenica 21 dicembre nelle Marche: mercatini di Natale, sagre, concerti, e feste del week end prima di Natale.; Weekend a Milano (19–21 dicembre 2025): mercatini, Schiaccianoci, concerti e gite nell’hinterland; Natale 2025 a Lecce e nel Salento. Sagre, mercatini e piste di pattinaggio a Milano e in Lombardia: cosa fare nel weekend del 26, 27 e 28 dicembre 2025 - Il weekend dopo Natale mantiene intatto il clima delle feste. ilgiorno.it

Cosa fare a Pavia e provincia nel weekend (12–14 dicembre 2025): mercatini, Natale in città e sagre in Oltrepò - Cosa fare a Pavia e provincia dal 12 al 14 dicembre 2025: mercatini di Natale, villaggio in piazza, pista di pattinaggio, mostre, sagre in Oltrepò e idee per famiglie. paviafree.it

Weekend a Milano (12–14 dicembre 2025): eventi, mercatini di Natale e sagre in Lombardia - Weekend 12–14 dicembre 2025 a Milano e in Lombardia: mercatini di Natale, sagre, concerti, eventi per famiglie, gite fuori porta e consigli meteo. milanofree.it

Eventi, Sagre, Fiere e Mercatini di Vicenza e provincia - facebook.com facebook

Fiere e Sagre del Piemonte! In questa edizione anche i mercatini di Natale Ogni giovedì sul canale whatsapp di Regione Piemonte whatsapp.com/channel/0029Va… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.