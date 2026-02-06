Sadio Mané recita di nuovo mentre i tifosi di casa mostrano striscioni a sostegno dell’assente Cristiano Ronaldo

Sadio Mané torna in campo e aiuta l’Al-Nassr a vincere ancora, questa volta contro l’Al-Ittihad, nonostante l’assenza di Cristiano Ronaldo. I tifosi di casa hanno mostrato striscioni di supporto al portoghese, che non era tra i titolari. Mane ha preso il suo posto e ha contribuito alla vittoria, confermando il suo ruolo chiave nella squadra. La partita si è giocata con grande intensità, ma alla fine è stato l’Al-Nassr a festeggiare i tre punti, mentre Ronaldo rimane in panchina.

2026-02-06 21:47:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Sadio Mane è venuto in soccorso di Al-Nassr per la seconda volta questa settimana mentre gli sfidanti al titolo della Pro League hanno battuto l’Al-Ittihad nonostante l’assenza di Cristiano Ronaldo. Ronaldo è rimasto in sciopero mentre la sua protesta contro la direzione del club – e quello che percepisce come il trattamento preferenziale offerto ai rivali Al-Hilal – è continuata nella seconda partita. Il nome dell’attaccante portoghese ha brillato per la sua assenza quando sono stati rivelati i fogli della squadra e la saga è destinata a continuare finché i colloqui di pace non troveranno una soluzione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Sadio Mané

Il Senegal, tra le favorite dell’AFCON, ha ottenuto un pareggio 1-1 nella seconda giornata del torneo.

Cristiano Giuntoli potrebbe approdare all’Al-Nassr, club di Cristiano Ronaldo, come nuovo direttore sportivo.

Ultime notizie su Sadio Mané

La moglie di Mané rimane a casa sua, in una zona squallida di Dakar vicino la palude: Resto umileNiente luna di miele tra Sadio Mané e la sua giovanissima sposa 18enne Aisha Tamba, e non solo perché l'attaccante del Senegal è volato in Costa d'Avorio – dove lunedì ha esordito in Coppa d'Africa ... fanpage.it

Non è giusto interrompere la partita, Sadio Mane spiega perché ha impedito al Senegal di abbandonare il campo dopo il controverso rigore assegnato al Marocco nella finale ...Sadio Mané ha impedito ai compagni di abbandonare definitivamente il campo dopo il rigore assegnato al Marocco nella finale della Coppa d'Africa, poi vinta dal Senegal nei supplementari. Pubblicità ... goal.com

Sadio #Mané regala la vittoria all’#AlNassr che senza #CR7 strappa tre punti pesanti e approfitta dello stop dell’Al-Hilal: ora i gialloblù sono a -1 in classifica @n_bonda #ComoTV facebook

Sadio #Mané ha vinto da protagonista la Coppa d’Africa. L’attaccante del Senegal è stato l’unico a non uscire dal terreno di gioco dopo il rigore assegnato dal Marocco, evitando ai suoi di perdere a tavolino la finale e di mettere a rischio la partecipazione al M x.com