Sadio Mane segna mentre i Teranga Lions si fermano ma rimangono imbattuti all’AFCON

Il Senegal, tra le favorite dell’AFCON, ha ottenuto un pareggio 1-1 nella seconda giornata del torneo. Nonostante il risultato, i Teranga Lions mantengono l’imbattibilità e si avvicinano alla qualificazione, puntando a chiudere primi nel Gruppo D. Sadio Mané ha segnato durante la partita, confermando la solidità della squadra. La fase a eliminazione diretta si avvicina, e il percorso dei senegalesi rimane promettente.

2025-12-27 19:05:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Senegal, favorito in Coppa d'Africa, ha pareggiato 1-1 nella seconda partita del torneo, ma resta sulla buona strada per finire primo nel Gruppo D e passare alla fase a eliminazione diretta. Cedric Bakambu ha spaventato i Teranga Lions a Tangeri quando ha portato in vantaggio la Repubblica Democratica del Congo dopo un'ora prima che l'ex Liverpool Sadio Mane pareggiasse otto minuti dopo. Il Senegal ha ampiamente dominato il possesso palla, ma uno stallo si è rivelato un risultato piuttosto adatto tra due squadre che speravano di arrivare lontano nella competizione.

