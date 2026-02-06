Durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Sabrina Impacciatore ha conquistato il pubblico. L’attrice ha portato sul palco un mix di musica e citazioni popolari, diventando il momento più riconoscibile della serata a San Siro. La sua esibizione ha sorpreso tutti, dimostrando il suo talento anche in un ruolo insolito.

Come si racconta un secolo di sport invernali? Ballando naturalmente! E per ballare serve la musica giusta. Balich & co hanno optato per Prisencolinensinainciusol, su cui Impacciatore si è scatenata circondata da ballerini vestiti a tema, dando vita a un gigantesco après-ski vintage. Si parte dagli anni Venti e Quaranta, agli albori dei giochi Olimpici, quando prendono forma discipline come lo sci alpino e nordico, il pattinaggio, il bob e lo slittino, per poi attraversare ogni decennio, facendo dei grandi balzi temporali. Il racconto scorre attraverso il secondo Novecento, arriva agli anni Novanta e si avvicina ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sabrina Impacciatore alle Olimpiadi: la sua esibizione è la sorpresa della cerimonia d'apertura

Approfondimenti su Sabrina Impacciatore

La cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 si svolgerà il 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano.

Sabrina Impacciatore parteciperà alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sabrina Impacciatore

Argomenti discussi: Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, le star alla cerimonia di apertura. FOTO; Sabrina Impacciatore: Il successo? Meraviglioso, ma sono in totale disequilibrio. Ho visto Al Pacino al ristorante, mi sono inginocchiata. Anche lui; Sfilata di atleti e atlete alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026: quale Paese sfilerà per primo • Elenco completo; Cerimonia d'apertura Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina: cosa succederà stasera a San Siro.

Sabrina Impacciatore alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026: il look metal Time Travel per la super performanceSabrina Impacciatore alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 appare in video, in versione cartone animato. La vediamo in tuta da sci, svettare tra alte montagne ... vogue.it

Milano Cortina 2026, Sabrina Impacciatore si prepara: l’allenamento su InstagramM ilano, 6 feb. (askanews) – Sabrina Impacciatore si riscalda per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. L’attrice ha pubblicato un video ironico sul suo profilo Instagram a poche ... iodonna.it

Quello di Sabrina Impacciatore non è un momento fortunato. È il risultato di una traiettoria lunga, irregolare, spesso sottovalutata. Hollywood, da due anni a questa parte, da White Lotus in poi, è diventata casa sua e l’ha consacrata come uno dei volti italiani pi facebook

Sabrina #Impacciatore si riscalda per la cerimonia inaugurale delle #Olimpiadi di Milano Cortina. L'attrice ha pubblicato un video ironico sul suo profilo Instagram a poche ore dall'inaugurazione dei Giochi, in cui sarà protagonista. #OlimpiadiInvernali2026 x.com