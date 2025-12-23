Olimpiadi Sabrina Impacciatore tra i protagonisti della Cerimonia di apertura
La cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 si svolgerà il 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano. Tra i protagonisti della manifestazione figurano Sabrina Impacciatore, Matilda De Angelis, Mariah Carey e Pierfrancesco Favino, contribuendo a un evento che promette di essere di grande richiamo culturale e sportivo.
