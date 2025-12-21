Guarin svela il retroscena sul mancato trasferimento alla Juventus | Volevo restare all’Inter ma lui spingeva perché andassi

. Le sue parole. In un’intensa intervista concessa al  Corriere della Sera, l’ex centrocampista colombiano  Fredy Guarin  è tornato a parlare di uno degli episodi più controversi e discussi della storia recente del calciomercato italiano. Si tratta del celebre scambio, poi clamorosamente saltato a causa delle furiose proteste della piazza nerazzurra, che nel gennaio del  2014 avrebbe dovuto portarlo alla  Juventus, con l’attaccante montenegrino  Mirko Vucinic  pronto a fare il percorso inverso verso l’ Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

