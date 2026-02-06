A Santa Maria degli Angeli, due figure di rilievo si sono confrontate sulla storia di Francesco e dei saraceni. Pizzaballa e altri esperti hanno analizzato quel famoso episodio, che ancora oggi provoca riflessioni e discussioni. La narrazione mette in luce come il rapporto tra i francescani e il mondo musulmano abbia radici profonde e complesse, ancora oggi rilevanti nel panorama attuale.

SANTA MARIA DEGLI ANGELI – Due voci autorevoli per approfondire uno dei capitoli più significativi e attuali della storia francescana: l’incontro di Francesco e dei Frati Minori con il mondo dei saraceni, un tema che risuona con forza nel contesto contemporaneo, segnato da conflitti identitari, timori reciproci e incomprensioni tra culture e religioni. Domani, alle 16, alla Domus Pacis neparleranno monsignor Paolo Martinelli, Vicario Apostolico dell’Arabia Meridionale, nel ruolo di storico e il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. A moderare l’incontro sarà suor Mary Melone, Superiora generale delle Suore Francescane Angeline. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - S. Francesco e i saraceni. La visione di Pizzaballa

