Mr G – Un Natale pazzesco debutta al teatro comunale Nino Saraceni
Domenica 14 dicembre, alle ore 18, il teatro comunale Nino Saraceni di Fossacesia ospita il debutto di “Mr. G – Un Natale pazzesco”. Lo spettacolo promette di coinvolgere il pubblico con una narrazione divertente e coinvolgente, portando in scena una storia natalizia ricca di emozioni e sorprese.
Debutta domenica 14 dicembre, alle ore 18, sul palco del teatro comunale Nino Saraceni di Fossacesia, lo spettacolo "Mr. G – Un Natale Pazzesco", produzione della scuola The Muses TAs di Ortona, adattata e diretta da Giulia e Silvia Pia Capuzzimato.Lo spettacolo invita il pubblico a riscoprire la.
