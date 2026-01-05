Addio a Pier Francesco Guarguaglini morto a 88 anni ex presidente e Ceo di Finmeccanica Crosetto | Uomo di intelligenza e visione

È scomparso a 88 anni Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente e Ceo di Finmeccanica (oggi Leonardo). Figura di rilievo nel settore industriale, è ricordato per la sua leadership e visione strategica. Crosetto lo ha definito “uomo di intelligenza e visione”, sottolineando il suo ruolo nello sviluppo internazionale dell’azienda. La sua carriera è stata caratterizzata anche da vicende giudiziarie che hanno segnato il suo percorso professionale.

È morto a 88 anni Pier Francesco Guarguaglini, storico presidente di Finmeccanica (oggi Leonardo), ricordato per l'espansione internazionale e le controversie giudiziarie Nella mattinata di lunedì 5 gennaio è morto a 88 anni Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente e Ceo di Finmeccanica (og.

Lutto per lo Stato italiano: morto Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente di Finmeccanica - Lutto nello Stato italiano: addio a Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente di Finmeccanica che ha guidato l'azienda per quasi un decennio nel settore della difesa e dell'aerospazio.

Addio a Pier Francesco Guarguaglini, l'uomo che ha reso grande Finmeccanica (oggi Leonardo). Aveva 88 anni - Il primo a darne notizia è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che su X scrive: «Poco fa Pier Francesco Gu ...

