Ryanair propone offerte speciali per weekend estivi tra Europa e Nord America

Ryanair lancia offerte speciali per i weekend estivi tra Europa e Nord America. La compagnia aerea punta a riempire i voli in questa stagione, proponendo sconti e promozioni per chi vuole partire in libertà. È il momento di pianificare una fuga, approfittando di queste opportunità e lasciando alle spalle l’inverno.

**Lead – Articolo su Ryanair e l’offerta speciale per weekend estivi** Sembra davvero il momento perfetto per prendere il volo e lasciare alle spalle le ombre dell’inverno. A partire dal 1° marzo 2026, **Ryanair** lancia una nuova offerta speciale per i weekend di primavera, con tariffe a partire da soli 16,99 euro per chi vuole raggiungere destinazioni calde in Europa o addirittura nel Nord America. La proposta, che include voli diretti verso città come Atene, Vitoria o ancora Firenze, è stata lanciata per aiutare i viaggiatori a vivere l’espansione della stagione calda in modo economico, con un particolare su mete dove l’estate non arriva ancora in pieno, ma l’atmosfera è già pronta a far capire quanto possa essere bello e accogliente il ritorno delle temperature più miti.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

