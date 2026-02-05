Rugby Sei Nazioni 2026 | la Scozia ai raggi X L’outsider che non diventa mai regina

La Scozia si prepara al Sei Nazioni 2026 con un umore diverso rispetto al passato. L’outsider che non riesce mai a diventare regina si presenta con meno aspettative e più concretezza. La squadra scozzese, che ha spesso deluso nelle grandi occasioni, cerca di sorprendere senza essere sotto pressione. I tifosi sono più realisti, pronti a seguire ogni passo, consapevoli che questa volta il risultato potrebbe essere più equilibrato.

La sensazione, attorno alla Scozia che si presenta al Sei Nazioni 2026, è diversa rispetto agli anni in cui l’entusiasmo aveva superato i risultati. Il talento resta diffuso in quasi tutti i reparti, ma le prestazioni non hanno tenuto il passo e l’aria, da fiduciosa, si è fatta carica di dubbi. Per Gregor Townsend somiglia pericolosamente all’ultima chiamata: dopo stagioni di promesse e picchi isolati – su tutti le vittorie contro l’Inghilterra – i tifosi chiedono continuità e, soprattutto, di lottare davvero per qualcosa di più della Calcutta Cup. Il 2025 ha riassunto pregi e limiti. Non un’annata disastrosa, ma l’ennesima sotto le aspettative, anche perché stavolta è mancato perfino il successo simbolo contro l’“Auld Enemy”: a Twickenham è arrivato un 16-15 per l’Inghilterra con Finn Russell impreciso dalla piazzola, tre trasformazioni lasciate per strada compresa quella finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina sono stati annunciati i convocati della nazionale italiana di rugby per la partita contro la Scozia, in programma sabato 7 febbraio alle 15.

