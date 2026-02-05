Fiorentina | ecco la lista Uefa Entrano Harrison Fabbian e Solomon Restano fuori Brescianini e Rugani

La Fiorentina ha ufficializzato la lista dei giocatori per la Conference League 20252026. Tra le novità ci sono Harrison, Fabbian e Solomon, che entrano nella rosa. Restano invece fuori Brescianini e Rugani. La squadra si prepara alla seconda fase della competizione europea.

FIRENZE – La Fiorentina rende nota la lista dei calciatori che è stata inviata alla Uefa per la partecipazione alla seconda fase della Conference League 20252026. Sono stati inseriti nella lista A Fabbian, Harrison e Solomon. Fra i nuovi acquisti restano fuori Brescianini e Rugani. Oltre a Christensen tornato a Firenze dopo il prestito allo Sturm Graz. C’è una logica? La Fiorentina, probabilmente, punta prioritariamente sul campionato e vuole evitare a Brescianini e Rugani impegni supplementari in Conference League. Nel comunicato, in ogni caso, non ci sono spiegazioni *Balbo, Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli sono stati inseriti nella Lista B. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: ecco la lista Uefa. Entrano Harrison, Fabbian e Solomon. Restano fuori Brescianini e Rugani Approfondimenti su Fiorentina Uefa Fiorentina: battere il Como pensando al Napoli. Fabbian falso 9. In campo anche Brescianini, Solomon, Harrison. Formazioni La sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Como si svolgerà domani sera alle 21 allo stadio Franchi, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. Calciomercato Fiorentina, è fatta per Jack Harrison! Terzo colpo dei viola dopo Solomon e Brescianini La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di Jack Harrison, diventando il terzo rinforzo della sessione di mercato dopo Solomon e Brescianini. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Fiorentina Uefa Argomenti discussi: Fiorentina, i convocati per il Napoli: rientra Kean, c'è anche Piccoli; Tutti gli acquisti ufficiali di gennaio in Serie A; Calciomercato Serie A: acquisti e cessioni squadra per squadra; Arriva l’avviso per Vanoli e la Fiorentina: ecco l’errore che può essere fatale. Fiorentina: ecco la lista della spesa di MontellaTrascorsi cinque giorni dall'inizio del ritiro a Moena, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha cominciato a fare una sorta di 'scrematura' dei giocatori attualmente a sua disposizione, in ... calciomercato.com Fiorentina, i convocati per il Bologna: non c'è KeanSono 24 i giocatori a disposizione di Vanoli per la sfida del Dall'Ara alle 15 ... msn.com La Fiorentina chiude il mercato di gennaio portando in maglia viola: Solomon, Rugani, Brescianini, Fabbian, Harrison. Saranno questi gli uomini che daranno nuova benzina nel motore ingolfato della Fiorentina. Siete contenti o no di questi arrivi Che voto facebook

