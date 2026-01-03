Mercato Inter Cancelo in? C’è anche l’incognita lista Uefa da risolvere! Ecco chi potrebbe venire escluso in caso di nessuna cessione

Sul fronte mercato dell’Inter, l’eventuale arrivo di Cancelo è ancora in discussione, mentre resta da risolvere l’incognita legata alla lista Uefa. La questione potrebbe influire sulle possibilità di rinforzi e sulle eventuali esclusioni di alcuni giocatori, qualora non si proceda a cessioni che liberino posti e risorse. Una situazione da monitorare attentamente per capire le reali possibilità di sviluppo della squadra.

di Giuseppe Colicchia : l'ipotesi. Il mercato di gennaio entra nel vivo e in casa Inter tiene banco la complessa trattativa per portare a Milano Joao Cancelo. Il laterale portoghese, individuato come il rinforzo ideale per sopperire alle carenze sulla fascia destra, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex giocatore della Juventus sta prendendo tempo, cullando ancora il desiderio di un ritorno al Barcellona, club che porta nel cuore.

Cancelo all'Inter può arrivare solo così: tutte le cifre e i retroscena - Davanti all’Inter si è materializzata quella di prendere Cancelo, offerto dal suo procuratore Mendes, e così sono venuti meno i propositi inizia ... corrieredellosport.it

Inter, possibile doppio scambio per arrivare a Cancelo: i giocatori coinvolti - Spunta un possibile scambio che riguarda più giocatori dell'Inter per arrivare a Cancello. spaziointer.it

Genoa, De Rossi: "Mercato Anche big come Inter e Juve cambiano i giocatori" - x.com

Passione Inter. . Le ultimissime news di mercato, Joao Cancelo si avvicina, Acerbi, verso Inter-Bologna e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai interveni - facebook.com facebook

