Colleferro ruba la borsa ad una signora e si da alla fuga

A Colleferro, una donna ha subito il furto della propria borsa a causa di un momento di distrazione. Un uomo si è appropriato del suo oggetto personale e si è dato alla fuga. L’episodio si è verificato in un'area pubblica, lasciando la vittima con il patrimonio rubato. La vicenda evidenzia l’importanza di prestare attenzione ai propri effetti personali in luoghi frequentati.

