Colleferro ruba la borsa ad una signora e si da alla fuga
A Colleferro, una donna ha subito il furto della propria borsa a causa di un momento di distrazione. Un uomo si è appropriato del suo oggetto personale e si è dato alla fuga. L’episodio si è verificato in un'area pubblica, lasciando la vittima con il patrimonio rubato. La vicenda evidenzia l’importanza di prestare attenzione ai propri effetti personali in luoghi frequentati.
È bastato un attimo di distrazione a una donna e si è vista rubare la borsa con il portafogli dentro. Il furto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio in pieno centro urbano a Colleferro.Il ritorno dal supermercato ed il furto fulmineoIn pratica la donna di ritorno dal supermercato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Ruba la borsa a una signora in piazza Cavour e tenta la fuga in bicicletta, arrestato dalla polizia
Leggi anche: Ruba la borsa alla fidanzata, denunciato dopo la fuga
Extra Tv. . CERVETERI(ROMA): TENTA DI RUBARE UN' AUTO, ARRESTATO facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.