Gli sfollati salgono a quota 500 | Un atto inevitabile e doveroso Poniamo fine a un problema storico

Gli sfollati salgono a 500, segnando una fase definitiva nella gestione della crisi del Grattacielo. Con l’ordinanza che dichiara inagibili le torri A e C, si avvia ufficialmente lo sgombero delle strutture ancora abitate dopo l’incendio alla Torre B. Il sindaco Fabbri sottolinea come questa decisione sia un passo necessario e inevitabile per risolvere una problematica ormai annosa e complessa.

"Un atto inevitabile e doveroso che mette fine a una situazione annosa, figlia del suo tempo". Mentre viene notificata l’ordinanza che dichiara inagibili anche le torri A e C del Grattacielo, dando formalmente avvio allo sgombero delle strutture ancora abitate dopo l’incendio alla torre B, il sindaco Alan Fabbri illustra i passaggi che hanno portato a una decisione "sofferta" e le prospettive per il palazzone che affaccia sulla stazione. "Questa decisione – spiega il primo cittadino – è un atto di responsabilità che, in passato, nessuno ha avuto il coraggio di assumersi (in un video sui social si riferisce esplicitamente ai "predecessori sindaci", ndr). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

