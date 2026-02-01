WWE | Quinquennale per Royce Keys rifiutata offerta di tutto rispetto dalla AEW

Ieri sera, durante la Royal Rumble 2026, Royce Keys ha fatto il suo debutto con un nuovo nome. L’ex wrestler della AEW ha rifiutato un’offerta di cinque anni dalla WWE, considerata “di tutto rispetto”, e ha deciso di tornare in WWE con un altro nome. La scelta sorprende molti, considerando le condizioni dell’offerta e il suo passato nella federazione.

L'ex stella della AEW ha debuttato ieri sera alla Royal Rumble 2026 con un nuovo nome. Avrebbe rifiutato un'offerta quinquennale per firmare con la WWE. Il debutto di Royce Keys nel Men's Royal Rumble Match. Sabato sera, l'ex Powerhouse Hobbs della AEW ha fatto il suo debutto in WWE con il nuovo ring name Royce Keys, entrando a sorpresa nella Royal Rumble 2026 con il numero 14. Keys ha avuto un buon impatto nel match, riuscendo a eliminare Damian Priest prima di essere a sua volta eliminato da Bronson Reed. Hobbs aveva firmato con la AEW nel settembre 2020, trascorrendo oltre cinque anni nella compagnia prima di decidere di non rinnovare il proprio contratto il mese scorso.

