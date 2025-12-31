Scogli e pennelli danneggiati dal mare il Comune stanzia oltre 400mila euro

Il Comune ha destinato 473.000 euro per la riparazione delle barriere dei “pennelli” lungo il tratto di costa tra Briga e Giampilieri Marina, colpiti dall’erosione e dai danni del mare. Si tratta di interventi mirati a ripristinare le strutture di difesa e limitare i rischi legati all’erosione costiera, garantendo maggior tutela e stabilità alla zona.

Ancora interventi contro l'erosione costiera. Il Comune ha stanziato 473mila euro per la riparazione delle barriere dei “pennelli” posti sul litorale tra Briga e Giampilieri Marina e danneggiati dal mare.  “L’intervento - spiega l'assessore Francesco Caminiti -  rientra nel Piano dell’OCDPC n. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

