Scogli e pennelli danneggiati dal mare il Comune stanzia oltre 400mila euro

Il Comune ha destinato 473.000 euro per la riparazione delle barriere dei “pennelli” lungo il tratto di costa tra Briga e Giampilieri Marina, colpiti dall’erosione e dai danni del mare. Si tratta di interventi mirati a ripristinare le strutture di difesa e limitare i rischi legati all’erosione costiera, garantendo maggior tutela e stabilità alla zona.

