Montalto Uffugo | Rosellina Madeo interroga il comune su sottopasso in stato di coma

Rosellina-Madeo A Montalto Uffugo, il sottopasso di Taverna resta chiuso da quasi dieci anni. Rosellina Madeo ha deciso di chiedere spiegazioni al Comune, chiedendo aggiornamenti sullo stato di quell’opera che, ormai, sembra essere in uno stato di completo abbandono. La situazione preoccupa residenti e commercianti, che chiedono risposte chiare e interventi concreti.

**Montalto Uffugo, il sottopasso di Taverna in stato di coma: l'interrogazione di Rosellina Madeo** A Montalto Uffugo, in Calabria, il sottopasso di Taverna – un'area strategica per il traffico locale e per l'accesso commerciale – è rimasto in uno stato di completo inattivazione ormai da oltre nove anni. È il caso di un cantiere inesistente, un'area di lavoro che si è trasformata in un simbolo di frustrazione per i residenti, per le attività commerciali, per i trasporti locali. La consigliera regionale del Partito Democratico, Rosellina Madeo, ha deciso di intervenire. Con un'interrogazione formale, ha chiesto alle istituzioni un aggiornamento urgente sulla situazione.

