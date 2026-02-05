Consegna borse studio in memoria dei caduti sul lavoro posticipata a causa di allerta meteo in Montalto Uffugo

La cerimonia per la consegna delle borse di studio in memoria dei caduti sul lavoro a Montalto Uffugo è stata rinviata. La decisione è arrivata a causa di un’allerta meteo che ha costretto gli organizzatori a posticipare l’evento, previsto per oggi. La città, come molte altre in Calabria, affronta le conseguenze di un clima sempre più instabile e imprevedibile.

Montalto Uffugo, una città della Calabria che nel 2026 vive ancora le conseguenze di un clima estremo sempre più frequente, ha visto rinviata la presentazione delle borse di studio in memoria dei caduti sul lavoro. L'iniziativa, programmata per domani, martedì 6 febbraio, era prevista per essere svolta presso l'Aula Magna di via A. De Napoli. Ma l'allerta meteo arancione, lanciata per il giorno di oggi, ha portato a una decisione improvvisa: l'evento andrà avanti, ma a una data ancora da definire. Il ritardo è stato causato dalla chiusura precauzionale di tutte le scuole comunalmente, disposta in seguito a una ordinanza sindacale.

