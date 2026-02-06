Rondine l’abbrivio della Regione Diop | Esperienza di pace unica

Rondine si conferma un esempio concreto di convivenza e dialogo. La comunità, che nasce come un’esperienza di pace, si dimostra un luogo dove si impara a vivere insieme, giorno dopo giorno. Diop, uno dei protagonisti, sottolinea come questa realtà rappresenti un’esperienza di pace ‘unica’ che va oltre le parole.

Rondine è un’esperienza reale di convivenza e dialogo. Non parla solo di pace, ma insegna come praticarla ogni giorno. L’ educazione alla pace è una delle priorità del programma di governo della Toscana e con la legge 42 dello scorso anni abbiamo voluto sottolineare che la pace è un tema di responsabilità pubblica e processo da costruire ogni giorno". Sagge e misurate le parole scelte da Mia Diop. La vicepresidente della giunta regionale di Eugenio Giani ha fatto visita ieri, assieme a una delegazione dell’Autorità di gestione dell’FSE+, al fondatore di Rondine Cittadella della Pace, Franco Vaccari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La vicepresidente Mia Bintou Diop ha fatto tappa a Rondine, la Cittadella della Pace, insieme a un gruppo dell’Autorità di gestione dell’FSE+.

Le sezioni “Rondine” rappresentano un impegno concreto per promuovere una cultura di pace tra i giovani.

