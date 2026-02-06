Rondine l’abbrivio della Regione Diop | Esperienza di pace unica
Rondine si conferma un esempio concreto di convivenza e dialogo. La comunità, che nasce come un’esperienza di pace, si dimostra un luogo dove si impara a vivere insieme, giorno dopo giorno. Diop, uno dei protagonisti, sottolinea come questa realtà rappresenti un’esperienza di pace ‘unica’ che va oltre le parole.
Rondine è un’esperienza reale di convivenza e dialogo. Non parla solo di pace, ma insegna come praticarla ogni giorno. L’ educazione alla pace è una delle priorità del programma di governo della Toscana e con la legge 42 dello scorso anni abbiamo voluto sottolineare che la pace è un tema di responsabilità pubblica e processo da costruire ogni giorno". Sagge e misurate le parole scelte da Mia Diop. La vicepresidente della giunta regionale di Eugenio Giani ha fatto visita ieri, assieme a una delegazione dell’Autorità di gestione dell’FSE+, al fondatore di Rondine Cittadella della Pace, Franco Vaccari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Rondine Regiona
Pace, la vicepresidente Diop visita Rondine: “Esperienza reale di convivenza e dialogo”
La vicepresidente Mia Bintou Diop ha fatto tappa a Rondine, la Cittadella della Pace, insieme a un gruppo dell’Autorità di gestione dell’FSE+.
"Sezioni “Rondine“ per una cultura di pace"
Le sezioni “Rondine” rappresentano un impegno concreto per promuovere una cultura di pace tra i giovani.
Ultime notizie su Rondine Regiona
Argomenti discussi: Rondine, l’abbrivio della Regione. Diop: Esperienza di pace unica.
Rondine, l’abbrivio della Regione. Diop: Esperienza di pace unicaRondine è un’esperienza reale di convivenza e dialogo. Non parla solo di pace, ma insegna come praticarla ogni giorno. msn.com
Quarto Anno Rondine 2026-27: prorogato il bandoC’è tempo fino al 7 aprile 2026 per iscriversi e accedere alle borse di studio ... msn.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.