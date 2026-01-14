Sezioni Rondine per una cultura di pace

Le sezioni “Rondine” rappresentano un impegno concreto per promuovere una cultura di pace tra i giovani. Empoli in Azione rivolge un appello all’amministrazione comunale affinché sostenga e favorisca iniziative volte a costruire un futuro più inclusivo e pacifico. Promuovere il dialogo e la comprensione tra le nuove generazioni è fondamentale per consolidare valori di rispetto e convivenza civile.

Scelte decise per una autentica cultura di pace tra le giovani generazioni. Lo chiede Empoli in Azione con un appello all'amministrazione comunale di Empoli. La proposta, presentata da Luca Ferrara è rivolta al sindaco Alessio Mantellassi, all'assessora alla scuola Maria Grazia Pasqualetti e all'assessore alla cultura della pace Matteo Bensi, e chiede che anche in un istituto scolastico di Empoli venga introdotto il progetto delle " Sezioni Rondine ", promosso dall' associazione Rondine – Cittadella della Pace di Arezzo, già attivo con successo in oltre 50 scuole su tutto il territorio nazionale.

