La Roma ha trovato l’accordo con il Bayern Monaco per Bryan Zaragoza. L’attaccante spagnolo, classe 2001, sta per diventare un nuovo giocatore giallorosso. Nei prossimi giorni, Zaragoza potrebbe già essere in campo con la maglia della squadra capitolina.

La Roma accelera sul mercato e chiude per un rinforzo offensivo di prospettiva: nelle ultime ore il club giallorosso ha raggiunto un accordo con il Bayern Monaco per Bryan Zaragoza, esterno spagnolo classe 2001, destinato a vestire la maglia romanista già nei prossimi giorni. L’operazione, definita a Roma e Monaco di Baviera, si basa su un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni, con il calciatore che ha già dato il proprio assenso al trasferimento. Al Celta Vigo, dove Zaragoza era in prestito, andrà un indennizzo per l’interruzione anticipata dell’accordo. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Roma, colpo in attacco: accordo con il Bayern per Bryan Zaragoza

Questa mattina si fa più concreta la trattativa tra Roma e Bayern Monaco per il trasferimento di Zaragoza.

La Roma sta accelerando per chiudere l’affare Brayan Zaragoza.

