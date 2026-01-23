Roma-Stoccarda 2-0 la notte di Pisilli | Sogno Roma voglio dare il 100%

La Roma ha battuto 2-0 lo Stoccarda, rafforzando la propria posizione in classifica europea con 15 punti. La serata è stata caratterizzata dall'importante prestazione di Pisilli, che ha dimostrato impegno e determinazione. Con questa vittoria, i giallorossi proseguono il loro percorso verso obiettivi ambiziosi, consolidando la loro presenza nelle competizioni continentali.

La Roma supera 2-0 lo Stoccarda e consolida la propria corsa europea salendo al sesto posto con 15 punti. A prendersi la scena è Niccolò Pisilli, autore del gol al 40' e della rete che chiude la partita al 93', una doppietta che vale una notte da protagonista. Al termine del match, il centrocampista ha parlato ai microfoni di Sky Sport, raccontando emozioni e prospettive con la lucidità di chi sa che il percorso è appena iniziato. La serata perfetta. Pisilli non nasconde la soddisfazione per una prestazione che segna un passaggio importante del suo cammino: « Sono contento, era un po' che non trovavo il gol.

