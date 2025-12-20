Juventus Fonseca Yildiz come Zidane Wesley come Cafu

Daniel Fonseca, ex giocatore di Roma e Juventus, ha parlato a Gazzetta dello Sport del big match di questa sera. Il peso della sfida Capello ha detto che si aspetta un Juventus-Roma rock: lei? “Condivido, sarà una sfida a tutto gas vista l’intensità dimostrata da Juve e Roma nell’ultimo turno. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Fonseca “Yildiz come Zidane. Wesley come Cafu” Leggi anche: Fonseca tra Napoli e Juve: «Conte e Spalletti? Veri fuoriclasse. Yildiz può giocare ovunque» Leggi anche: Juventus, Fonseca elogia Conte e Spalletti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Daniel Fonseca: Yildiz elegante come Zidane. Wesley? Sembra Cafu. Alla Juve consiglio Lewandowski; Telecronisti Serie A Enilive: il palinsesto di con il commento dei nostri tecnici. Daniel Fonseca: "Yildiz elegante come Zidane. Wesley? Sembra Cafu. Alla Juve consiglio Lewandowski" - Il portoghese, doppio ex, ha analizzato così la partita: "Conta di più per i bianconeri, punterei ancora su Locatelli. msn.com

Serie A 1998-1999 – 25ª giornata Ecco i risultati clou del weekend: Inter 2-2 Milan – Partita incredibile con doppietta di Leonardo e gol di Zanetti per i nerazzurri. Juventus 2-1 Udinese – Fonseca e Inzaghi regalano i 3 punti alla Juventus. Parma 2-1 - facebook.com facebook

