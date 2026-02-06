Roma tiro al bersaglio col fucile dalla finestra | in casa aveva un arsenale

Un uomo a Bracciano ha sparato dalla finestra di casa, colpendo bersagli a oltre 150 metri di distanza. Durante l’azione, ha danneggiato infissi, vetri e pareti delle case vicine. La polizia è intervenuta e ha trovato un arsenale nell’abitazione. Ora si indaga sui motivi e sull’ampiezza della sua dotazione di armi.

(Adnkronos) – Sparava dalla finestra posizionando bersagli a più di 150 metri e danneggiando infissi, vetri e muri delle abitazioni della zona di Montebello, a Bracciano. L'uomo, un polacco, 60enne e incensurato, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione illegale di armi comuni da sparo, alterazione di armi e danneggiamento. Sei le armi sequestrate dai. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Roma Tiro Al Bersaglio Perugia, ragazzino spara dalla finestra in strada con il fucile da softair: in casa aveva un arsenale Umbria, spara col fucile dalla finestra di casa per uccidere gli uccelli Lo scorso lunedì a Lugnano in Teverina, un uomo di 63 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver sparato con un fucile dalla finestra di casa, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Roma Tiro Al Bersaglio Argomenti discussi: Udinese-Roma 1-0; Roma, esplosione in fabbrica fuochi d’artificio: due feriti ad Altipiani di Arcinazzo; Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; Roma, vigili in trasferta a Cortina per le Olimpiadi: 48 posti per 800 candidati. E gli esclusi protestano. Roma, tiro al bersaglio col fucile dalla finestra: in casa aveva un arsenaleSparava dalla finestra posizionando bersagli a più di 150 metri e danneggiando infissi, vetri e muri delle abitazioni della zona di Montebello, a Bracciano. L'uomo, un polacco, 60enne e incensurato, è ... adnkronos.com Roma: Corrotti (Fd'I), condomini misti e alloggi Erp, commissione Lazio su operazione ComuneSulla problematica dei condomini misti, che si è generata a seguito dell'acquisizione al patrimonio capitolino di alloggi destinati ... agenzianova.com “Dice bugie, gliela tiro” Lite in diretta ai Fatti Vostri tra Ivano Michetti dei Cugini di Campagna e la donna che occupa abusivamente la sua abitazione a Roma. facebook 72' #UdineseRoma 1-0 Corner per la Roma dopo un tiro velenoso di Malen #ASRoma #RomanewsEU x.com

