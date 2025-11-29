Perugia ragazzino spara dalla finestra in strada con il fucile da softair | in casa aveva un arsenale

Un minorenne è stato denunciato per getto pericoloso di cose dopo aver sparato con fucili softair dalla finestra di un’abitazione a Ponte d’Oddi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

