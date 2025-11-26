Vomero pedina l’ex compagna fino a lavoro e la minaccia | 54enne arrestato per stalking

Ancora un caso di violenza e persecuzioni contro una donna. Un 54enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver pedinato e minacciato l’ex compagna nel quartiere Vomero. L’uomo, che non accettava la fine della relazione, è ora ai domiciliari con l’accusa di atti persecutori. La denuncia e l’attivazione del Codice Rosso La vicenda era . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Vomero, pedina l’ex compagna fino a lavoro e la minaccia: 54enne arrestato per stalking

