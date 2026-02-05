La Roma si prepara a fare i conti con il bilancio e le scelte di mercato. Dopo la chiusura della sessione invernale, i tifosi guardano con attenzione alle mosse del club. Pellegrini resta l’unico punto fermo, mentre Dybala potrebbe lasciare la squadra. La società deve decidere come gestire il patrimonio tecnico per evitare problemi in futuro.

Chiusa la sessione invernale di calciomercato, l'attenzione in casa Roma si sposta immediatamente sulla gestione del patrimonio tecnico e sui delicati equilibri di bilancio che il direttore sportivo Frederic Massara dovrà affrontare nelle prossime settimane. Al centro del tavolo ci sono i rinnovi di contratto di quattro pedine fondamentali – Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy e Zeki Celik – tutti in scadenza il prossimo giugno, con una strategia societaria che sembra orientata verso un profondo rinnovamento e un sensibile abbattimento del monte ingaggi. Pellegrini tra decurtazione e nuovi ruoli tattici.

© Sololaroma.it - Roma, piano tagli per il futuro: Pellegrini unico spiraglio, Dybala verso l’addio

