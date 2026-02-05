Roma Ranieri chiarisce i rinnovi di Dybala e Pellegrini | situazione attuale e prospettive future

In conferenza stampa, Claudio Ranieri ha spiegato lo stato dei rinnovi di Dybala e Pellegrini. Ha detto che i due giocatori sono ancora sotto contratto e che la società sta lavorando per prolungare gli accordi. Non ci sono ancora dettagli definitivi, ma il club spera di chiudere presto. Ranieri ha anche commentato le possibilità di nuovi acquisti e cambiamenti nella rosa, senza però entrare in dettagli. La situazione resta aperta, e il tecnico aspetta sviluppi concreti nelle prossime settimane.

In una disamina pubblica, Claudio Ranieri ha esaminato le prospettive della Roma toccando temi di mercato, rinnovi contrattuali e possibili cambiamenti nella rosa. L’intervento ha evidenziato criteri di gestione economica, valutazioni sportive e scenari futuri, offrendo un quadro sintetico delle dinamiche in corso. Durante l’intervento, l’allenatore ha delineato i criteri guida per le scelte di assetto della squadra, concentrandosi su come bilanciare esigenze sportive e vincoli di bilancio. Le parole hanno riguardato sia le prospettive di rinnovo sia l’indicazione di elementi utili a rafforzare la struttura tecnica della Roma. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Claudio Ranieri ha spiegato che per ora non ci sono novità sui rinnovi di Dybala e Pellegrini.

