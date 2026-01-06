Roma definito l’accordo per il prolungamento di Mancini e Cristante | i due senatori restano in giallorosso

Roma ha ufficializzato il prolungamento dei contratti di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, consolidando la presenza di due punti fermi della squadra. L’accordo garantisce continuità e stabilità al roster, confermando l’impegno del club nel mantenere un gruppo competitivo e coeso. La firma dei rinnovi rappresenta un passo importante nel percorso di rafforzamento della rosa giallorossa per le stagioni future.

Roma, fumata bianca per Mancini e Cristante: trovato l'accordo per il rinnovo dei due pilastri della squadra La Roma ha raggiunto un'intesa totale con Gianluca Mancini e Bryan Cristante per il rinnovo dei rispettivi contratti. I due pilastri della squadra sono pronti a legarsi ancora a lungo al club giallorosso, confermando la volontà reciproca di

