Roma ora Torpignattara ha la sua aula studio

A Torpignattara apre una nuova aula studio. Si trova in via di Acqua Bulicante e rappresenta la quattordicesima struttura aperta dalla città. La decisione arriva dopo mesi di attesa e punta a offrire un punto di riferimento in più per studenti e giovani del quartiere. L’inaugurazione si è svolta questa mattina con semplici festeggiamenti e la partecipazione di alcuni residenti e rappresentanti comunali. La nuova aula promette di essere un aiuto concreto per chi cerca un posto tranquillo dove studiare o lavorare, senza dover andare troppo lontano.

Roma, 6 febbraio 2026 – Apre a Torpignattara la quattordicesima aula studio di Roma Capitale, in uno spazio che si trova su via di Acqua Bulicante. Erano presenti il Sindaco Roberto Gualtieri, l'assessore capitolino alla Cultura Massimiliano Smeriglio, l'assessore capitolino alle Periferie Giuseppe Battaglia, il Presidente del Municipio V Mauro Caliste, e la Presidente dell'Istituzione Biblioteche di Roma Elisabetta Mondello. Contiene 36 postazioni di studio eo coworking, con un orario di apertura dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19, WiFi e accesso per persone con disabilità, In questo spazio è presente anche un circolo di lettura.

