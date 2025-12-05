Roma questore vieta manifestazione Forza Nuova a Torpignattara

Il questore di Roma ha vietato una manifestazione itinerante indetta per domani 6 dicembre dal movimento di estrema destra Forza Nuova al Parco Giordano Sangalli di Roma, nel quartiere Torpignattara. La ‘ronda’ era stata pubblicizzata da Forza Nuova sui social network con slogan militaristi come ‘ Difendi Roma, arruolati ‘, ed era motivata con la volontà di difendere la “sicurezza dei cittadini a seguito di ripetute situazioni pericolose e degradanti nel quartier e”. In risposta, i residenti avevano organizzato un presidio antifascista nello stesso parco, presentando il relativo preavviso alla Questura prima di Forza Nuova, secondo quanto si legge in una nota. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, questore vieta manifestazione Forza Nuova a Torpignattara

