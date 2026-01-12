Roma nuova Aula Studio dedicata a Mattia Nicholas Liguori La mamma | Dico ai giovani di viverla

A Roma è stata inaugurata una nuova Aula Studio intitolata a Mattia Nicholas Liguori, in ricordo del giovane scomparso in un incidente stradale lo scorso ottobre. La madre del ragazzo ha invitato i giovani a vivere con attenzione e consapevolezza, sottolineando l’importanza di valorizzare ogni momento. L’aula vuole essere un luogo di studio e riflessione, dedicato alla memoria di Mattia e alla crescita dei giovani.

(LaPresse) – È stata inaugurata stamattina l’Aula Studio dedicata a Mattia Nicholas Liguori, scomparso in seguito all’incidente stradale avvenuto lo scorso ottobre su Corso di Francia, a Roma. Proprio dalla mamma del giovane è arrivato l’invito a “vivere l’aula” e ad appassionarsi a qualcosa, perché la passione è ciò che porta avanti nella vita, “che sia la musica, che sia la lettura, visto che qua davanti c’è anche una libreria, insomma qualcosa che appassioni, e viverla per trovare uno spazio dove stare con altri ragazzi, facendo cose sane”. Al figlio, se potesse, vorrebbe dire “bravo per tutto quello che gli è stato dedicato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, nuova Aula Studio dedicata a Mattia Nicholas Liguori. La mamma: “Dico ai giovani di viverla” Leggi anche: A Corso Francia una bicicletta bianca in ricordo di Mattia Liguori Leggi anche: Marche, la giornata della regione dedicata ai giovani La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il nuovo Policlinico Umberto I nel progetto della Sapienza; Svelato il progetto per il nuovo policlinico Umberto I: un miliardo per la riqualificazione; Centrosinistra in piazza a Roma: «Trump fuorilegge, basta guerre»; Nuovo Umberto I, nascerà tra 5 anni: sarà moderno, green e monoblocco. Roma, nuova Aula Studio dedicata a Mattia Nicholas Liguori. La mamma: "Dico ai giovani di viverla" Il ragazzo è morto in un incidente stradale avvenuto lo scorso ottobre su ... - È stata inaugurata stamattina l’Aula Studio dedicata a Mattia Nicholas Liguori, scomparso in seguito all’incidente stradale avvenuto ... stream24.ilsole24ore.com

Fabrica di Roma: nuova ordinanza di non potabilità. Rilevati livelli di alluminio oltre i limiti - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook

#Roma, nuova emergenza per #Gasperini: #Pellegrini fuori un mese x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.