Roma frode fiscale e fondi all’estero | oltre 32 milioni trasferiti fuori dall’Italia

La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di frode fiscale che ha permesso di trasferire oltre 32 milioni di euro all’estero. Le indagini hanno svelato come società che sembravano operare nel commercio di abbigliamento per adulti in realtà non svolgessero alcuna attività reale. I soldi sono stati spostati attraverso questo meccanismo, che ora è sotto i riflettori delle autorità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il sistema scoperto dalla Guardia di Finanza. Un articolato meccanismo di frode fiscale avrebbe consentito il trasferimento all’estero di oltre 32 milioni di euro attraverso società formalmente attive nel commercio al dettaglio di abbigliamento per adulti, ma di fatto prive di una reale operatività. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza di Roma, che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore, ritenuto il principale responsabile del sistema illecito. Secondo gli inquirenti, le società coinvolte condividevano la stessa sede legale e non svolgevano un’effettiva attività commerciale, fungendo da veicolo per movimentazioni finanziarie sospette. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Roma, frode fiscale e fondi all’estero: oltre 32 milioni trasferiti fuori dall’Italia Approfondimenti su Roma FrodeFiscale Colleferro. Maxi frode fiscale transnazionale. oltre 32,6 milioni di euro trasferiti all’estero. Arrestato un imprenditore I militari della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato un imprenditore di Colleferro coinvolto in una maxi frode fiscale transnazionale. Frode fiscale e e oltre 12 milioni trasferiti in Cina: imprenditore ai domiciliari alle porte di Roma Gli uomini della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato un imprenditore con i domiciliari. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Roma FrodeFiscale Argomenti discussi: Maxi-frode fiscale: sequestrati immobili in Costa Smeralda e una Lamborghini - L'Unione Sarda.it; Sequestrato il tesoro dei trafficanti di ferro: inchiesta su 2,5 milioni di euro evasione fiscale; Maxi frode fiscale a Prato, sequestrati 237mila capi: quanti milioni di euro sono stati evasi; Roma, il Tribunale cancella 180mila euro di debiti a impiegato. Maxi frode fiscale. Trasferiti all'estero 32.6 milioni, arrestato imprenditoreROMA (ITALPRESS) – I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare ... iltempo.it GUARDIA DI FINANZA * «MAXI FRODE FISCALE A ROMA, IMPRENDITORE TRASFERISCE 32,6 MILIONI DI EURO ALL’ESTERO ILLEGALMENTE»**Maxi frode fiscale transnazionale: oltre 32,6 milioni di euro trasferiti all'estero, arrestato un imprenditore** ... agenziagiornalisticaopinione.it POMEZIA. La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato oltre 4 milioni di euro a una società di trasporti accusata di frode fiscale. Il sequestro riguarda automezzi, quote societarie e disponibilità finanziarie. facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.