Un'esplosione ha scosso ieri sera una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Roma, precisamente ad Altipiani di Arcinazzo. Due persone sono rimaste ferite e sono state immediatamente soccorse dai sanitari. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Esplosione ieri sera in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Roma, in località Altipiani di Arcinazzo. Due cittadini stranieri sono rimasti feriti: un 38enne è stato trasferito all'Umberto I di Roma e un 26enne è stato trasportato all'ospedale di Alatri. Entrambi non sono in pericolo di vita. Subito dopo la deflagrazione che ha interessato un piccolo fabbricato è divampato un incendio che è stato domato con gli estintori. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e il personale dello Spresal per gli accertamenti di competenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Roma: esplosione in fabbrica fuochi artificio Altipiani Arcinazzo, due feriti**

