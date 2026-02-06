Una donna di 44 anni è finita all’ospedale dopo essere stata colpita da un pugno in pieno volto mentre pedalava con il figlio di 10 anni nel quartiere romano di San Lorenzo. La mamma stava attraversando la strada quando un uomo tunisino l’ha colpita senza motivo apparente. Il sospetto, noto come il “terrore dei passanti”, resta libero nonostante l’episodio di violenza. La vittima è sotto shock, e la polizia sta cercando di capire cosa abbia scatenato l’aggressione.

Una mamma di 44 anni, che stava pedalando nel cuore del quartiere romano di San Lorenzo con il figlio di 10 anni, è stata colpita senza alcuna provocazione da un pugno in pieno volto. Le immagini dell’aggressione — riprese da una telecamera di sorveglianza e diffuse sui social — mostrano un uomo incappucciato che sbuca all’improvviso e assale la donna, facendola cadere insieme al bambino. La vittima ha riportato fratture al setto nasale e all’orbita oculare e dovrà essere sottoposta a un intervento chirurgico. Secondo quanto riferito dai media, si tratta dell’ultimo episodio di una serie di aggressioni compiute negli ultimi giorni ai danni di passanti scelti apparentemente a caso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Botte a caso in strada. Ma il tunisino terrore dei passanti resta libero

Approfondimenti su San Lorenzo

Un atto di violenza sconvolge Taipei: alle 17:30, un giovane di 27 anni, Chang Wen, ha colpito persone a caso in strada e ha lanciato fumogeni in metro, provocando tre morti e nove feriti.

Un episodio di violenza familiare si è verificato ad Arezzo, dove un uomo tunisino di 35 anni è stato accusato di aver aggredito la compagna con bastoni e manganelli.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su San Lorenzo

Argomenti discussi: Roma, botte a caso in strada, ferita una madre col figlio. E l’aggressore è già libero; Botte dopo l’incidente, si cercano tre uomini; Una storia personale che diventa coscienza collettiva nel volume Le parole fanno più male delle botte, scritto da Paolo Picchio; Botte al Saval, altra denuncia. La controparte: È andata in modo completamente diverso.

Botte a caso in strada. Ma il tunisino terrore dei passanti resta liberoA Roma altri attacchi gratuiti ai danni di donne e bambini: nonostante i precedenti e una denuncia, l’aggressore continua a muoversi per le vie del quartiere. Residenti in allarme e politica in campo ... ilgiornale.it

Roma, botte a caso in strada, ferita una madre col figlio. E l’aggressore è già liberoAll’ennesima violenza, le attenzioni delle forze dell’ordine sono tutte su di lui. Su un uomo che sta terrorizzando un intero quartiere della Capitale. A San Lorenzo tutti hanno ... ilmessaggero.it

BeneventoNews24.it. . Il caso dell'asilo di Benevento, botte e maltrattamenti a bimbi: parlano i genitori. facebook