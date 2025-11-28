Molestie ai passanti e degrado | smantellati i giacigli di fortuna fra Termini e San Lorenzo

Romatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molestie ai passanti e degrado diffuso. Siamo nella zona di Porta San Lorenzo, a due passi dalla stazione Termini, dove sono stati rimossi 200 chili di rifiuti di ogni genere.Tre ordini di allontanamentoNel corso dell’attività i carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante hanno denunciato a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Molestie Passanti Degrado Smantellati