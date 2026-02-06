Dopo settimane di assenza, Angelino torna ad allenarsi con il gruppo a Roma. Questa mattina ha partecipato all’intera seduta al centro sportivo “Fulvio Bernardini”, dimostrando di essere vicino al rientro in vista della sfida di lunedì sera contro il Cagliari. L’esterno spagnolo ha anche lanciato una frecciatta sui social, negando le voci di problemi e smentendo le fake news circolate di recente.

Segnali di pieno recupero per Angelino in vista della sfida di lunedì sera contro il Cagliari. Il terzino spagnolo ha svolto l’intera seduta mattutina al centro sportivo “Fulvio Bernardini”, lavorando regolarmente con il resto del gruppo agli ordini dello staff tecnico giallorosso. Le condizioni dell’ex Lipsia, al centro di alcune indiscrezioni nelle ultime ore relative a un presunto rallentamento nel recupero fisico, sembrano ormai stabilizzate. A confermare il ritorno a pieno regime è stato lo stesso calciatore attraverso i propri canali social: Angelino ha pubblicato uno scatto dell’allenamento odierno a Trigoria accompagnato dall’emoji di una batteria carica e dal brano “Fake news”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Angelino torna in gruppo e lancia una frecciata social: “Fake news”

