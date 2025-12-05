La Roma ritrova Angelino dopo due mesi di stop E anche Dybala torna in gruppo

Gazzetta.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spagnolo, fermo da fine settembre per una bronchite asmatica, ha ricevuto il via libera dai medici. Gasperini può contare di nuovo anche sull’argentino e su Baldanzi, entrambi recuperati dall’influenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Roma ritrova Angelino dopo due mesi di stop. E anche Dybala torna in gruppo

