Rocambolesco inseguimento tra le strade cittadine | due giovani bloccati dai carabinieri
Inseguimento rocambolesco tra le strade cittadine: due giovani fermati dai Carabinieri. Sequestrate borse di un noto brand.Mattinata movimentata quella di ieri, 15 novembre 2025, tra Trentola Ducenta e Parete, dove un normale servizio di controllo del territorio si è trasformato in un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
https://www.avellinozon.it/cronaca/cimitile-sventata-truffa-del-finto-incidente-28enne-di-avellino-arrestato-dopo-un-rocambolesco-inseguimento/ - facebook.com Vai su Facebook
Rocambolesco inseguimento nel centro cittadino: due giovani bloccati dai carabinieri - Il veicolo, una vettura risultata a noleggio presso una società del napoletano, si è lanciato in una pericolosa corsa tra le vie cittadine, tentando più volte di seminare la pattuglia. Come scrive casertaweb.com
Minaccia con un fucile e fugge tra le strade di Pistoia: arrestato dopo inseguimento da film - Pistoia, 16 settembre 2025 – Ha seminato il panico tra le strade cittadine dopo aver minacciato con un fucile il figlio della titolare di una concessionaria: un uomo italiano di 43 anni, ... Segnala lanazione.it
Cagliari, fugge da un posto di blocco e scatta l’inseguimento nel centro città: 26enne in arresto - È stato arrestato nella notte dai carabinieri a Cagliari, per resistenza a pubblico ufficiale, un 26enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, dopo un rocambolesco tentativo di fuga da un posto ... Scrive msn.com