Rocambolesco inseguimento tra le strade cittadine | due giovani bloccati dai carabinieri

Casertanews.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inseguimento rocambolesco tra le strade cittadine: due giovani fermati dai Carabinieri. Sequestrate borse di un noto brand.Mattinata movimentata quella di ieri, 15 novembre 2025, tra Trentola Ducenta e Parete, dove un normale servizio di controllo del territorio si è trasformato in un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

