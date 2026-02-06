Roblox punta al pubblico adulto con nuove esperienze di gioco

Roblox si rivolge sempre di più a un pubblico adulto. La società ha presentato risultati finanziari che mostrano come la sua strategia di espansione stia puntando a offrire nuove esperienze di gioco per un pubblico più maturo.

(Adnkronos) – La strategia di espansione di Roblox si sta orientando in modo deciso verso un'audience matura, come evidenziato dai recenti risultati finanziari relativi al termine dell'anno fiscale 2025. Al 31 gennaio, circa il 45% degli utenti attivi giornalieri ha completato le procedure di verifica dell'età e, tra questi, il 27% è composto da adulti. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

