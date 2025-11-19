Roma, 19 novembre 2025 – Ora Roblox si prepara a un cambiamento radicale. Dopo un’ondata di inchieste e cause legali legate alla tutela dei minori, la piattaforma introdurrà da gennaio un sistema di riconoscimento facciale obbligatorio per tutti gli utenti che vogliono usare le funzioni di chat. Una misura drastica, pensata per rispondere alle accuse di aver esposto utenti giovanissimi a rischi di adescamento, contenuti espliciti e interazioni con adulti sconosciuti. Ecco come funziona Dalla verifica volontaria all’obbligo globale. Già da questi giorni la verifica dell’età sarà disponibile su base volontaria, ma sarà solo una breve parentesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Roblox ora punta sulla sicurezza: chat solo con riconoscimento facciale