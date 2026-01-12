Roma accelerata per l’attacco | Robinio Vaz vicino

Roma si muove con rapidità per rinforzare l’attacco. Robinio Vaz è vicino al club giallorosso, mentre la società accelera per definire l’accordo. La carenza di attaccanti a causa di infortuni ha spinto la dirigenza a intervenire prontamente, con l’obiettivo di supportare il tecnico Gian Piero Gasperini e rafforzare il reparto offensivo in vista delle sfide future.

Il club giallorosso sta stringendo i tempi per consegnare a Gian Piero Gasperini un nuovo attaccante, con il reparto ridotto all’osso a causa di problemi fisici che stanno limitando le opzioni a disposizione dello staff tecnico. Il nome caldo è emerso nelle ultime ore. Robinio Vaz, classe 2007 di proprietà dell’ Olympique Marsiglia, è molto vicino al trasferimento in giallorosso. I contatti sono continui e la chiusura viene considerata possibile a breve. La formula è il nodo su cui si sta lavorando. L’operazione è impostata su un prestito con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva attorno ai 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

