Ponte dell' Immacolata studi medici e ambulatori aperti

Genovatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da sabato 6 a lunedì 8 dicembre 2025 aperture straordinarie di studi medici in accesso diretto. Disponibili anche il servizio di urgenza odontoiatrica a Fiumara e l’Ambulatorio di prima accoglienza (codici bianchi) a Pontedecimo.L'offerta è aperta a tutti i cittadini dell’area metropolitana, che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

