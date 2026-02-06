Beppe Riso rivela | Tonali alla Juve? È ancora presto… Ecco cosa è successo per Frattesi su Giovane-Napoli vi dico questo

Beppe Riso rompe il silenzio e spiega cosa è successo a gennaio con i suoi assistiti. Dice che ancora è presto per parlare di un possibile trasferimento di Tonali alla Juventus. Riso racconta anche i dettagli dietro le trattative di Frattesi e fa chiarezza su alcune voci riguardo Giovane Napoli. La situazione resta aperta, ma ora si sa che le cose sono più complicate di quanto si pensasse.

L'agente di Sandro Tonali smentisce le voci di un possibile trasferimento alla Juventus.

Napoli-Parma si avvicina e il focus si sposta sulle dichiarazioni di Antonio Conte, recentemente protagonista di un episodio con un rosso diretto durante la sua esperienza all’Inter.

In una lunga intervista a Tuttosport, Beppe Riso ha confermato l'interesse concreto di Lazio e Nottingham per Frattesi facebook

#Fiorentina , le parole di Beppe #Riso sull'affare che ha portato #Brescianini a Firenze x.com