Ripuliscono il distributore automatico di bevande e rubano i soldi di un impiegato | furto al Libero Consorzio

Un furto si è verificato questa mattina al Libero Consorzio, nella sede di via Acrone. I ladri hanno prima scassinato un distributore automatico di bevande, portando via i soldi, poi hanno rovistato negli uffici, danneggiando armadi e arredi. Nessuno si è accorto di nulla fino a quando i dipendenti sono arrivati e hanno trovato il disordine. Le forze dell’ordine sono già sul posto per le indagini.

I ladri forse perché non contenti del bottino, mettendosi a “caccia” di altra refurtiva, hanno danneggiato armadi e arredi degli uffici Scassinano uno dei distributori automatici della sede di via Acrone del Libero Consorzio e, forse perché non contenti del bottino, mettendosi a “caccia” di altra refurtiva, danneggiano armadi e arredi degli uffici. Da un portafogli di un impiegato, lasciato distrattamente su una cassetteria, spariscono le banconote - 100 euro - che vi erano all'interno. Il furto è stato portato a termine - senza che nessuno sentisse nulla, né vedesse niente di sospetto - nella notte fra martedì e mercoledì.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

