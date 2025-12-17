Ordinanza non rispettata sanzionata un’attività di distributore automatico di bevande e alimenti

La Polizia locale di Rimini ha sanzionato un distributore automatico di bevande e alimenti per aver violato l'ordinanza comunale sulla chiusura notturna. La verifica si inserisce nel più ampio impegno delle autorità per garantire ordine e rispetto delle regole nella zona tra stazione e centro storico.

La Polizia locale di Rimini ha contestato la violazione dell'ordinanza comunale che impone la chiusura notturna dei distributori automatici nella zona tra stazione e centro storico. L'accertamento è avvenuto la notte scorsa, quando gli agenti hanno trovato l'area dell'attività accessibile al.

