Ordinanza non rispettata sanzionata un’attività di distributore automatico di bevande e alimenti

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia locale di Rimini ha sanzionato un distributore automatico di bevande e alimenti per aver violato l'ordinanza comunale sulla chiusura notturna. La verifica si inserisce nel più ampio impegno delle autorità per garantire ordine e rispetto delle regole nella zona tra stazione e centro storico.

La Polizia locale di Rimini ha contestato la violazione dell'ordinanza comunale che impone la chiusura notturna dei distributori automatici nella zona tra stazione e centro storico. L'accertamento è avvenuto la notte scorsa, quando gli agenti hanno trovato l'area dell’attività accessibile al. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

