Scuola inaugurata una nuova aula insonorizzata per garantire il benessere degli studenti

Nella scuola secondaria di primo grado di Pontelangorino è stata inaugurata una nuova aula insonorizzata. L’intervento mira a migliorare le condizioni di studio e a garantire un ambiente più confortevole per gli studenti, favorendo la concentrazione e il benessere durante le lezioni. Questa iniziativa si inserisce nel percorso di miglioramento degli spazi scolastici, offrendo un ambiente più adeguato alle esigenze educative odierne.

E' stata inaugurata, nella scuola secondaria di primo grado di Pontelangorino, una nuova aula insonorizzata. Presente alla cerimonia inaugurale la sindaca Sabina Alice Zanardi, la dirigente scolastica Adriana Naldi e la responsabile comunale del servizio pubblica istruzione, Alessandra Ruffoni.

